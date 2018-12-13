عبد السلام: لا مؤشرات لوقف دول العدوان الحرب في اليمن

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) ورئيس وفد الحركة إلى مباحثات السويد حول اليمن محمد عبد السلام، خلال حديث تلفزيوني، أنه "لا توجد مؤشرات على ذهاب دول العدوان لوقف الحرب في اليمن"، مشيرا ًإلى أنه "يجب على أبناء الشعب اليمني اليقظة العالية والحذر وتحديداً في جبهات الحديدة وتعز".
وأوضح أن "السلطات المحلية القائمة حالياً في الحديدة ستكون هي السلطات الرسمية في المدينة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وهي من ستشرف على الملف الأمني".
ولفت عبد السلام إلى أن "الخط الواصل بين صنعاء والحديدة، والخطوط الأخرى إلى تعز وصعدة يجب أن تكون آمنة وغير مستهدفة إطلاقاً من قبل طيران التحالف، وأن القوات التي ستعمل في موانئ محافظة الحديدة هي قوات الأمن المحلية".
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