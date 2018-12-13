عبد السلام: لا مؤشرات لوقف دول العدوان الحرب في اليمن

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) ورئيس وفد الحركة إلى مباحثات ​السويد​ حول ​اليمن​ ​محمد عبد السلام​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "لا توجد مؤشرات على ذهاب دول العدوان لوقف الحرب في اليمن"، مشيرا ًإلى أنه "يجب على أبناء الشعب اليمني اليقظة العالية والحذر وتحديداً في جبهات ​الحديدة​ وتعز".

وأوضح أن "السلطات المحلية القائمة حالياً في الحديدة ستكون هي السلطات الرسمية في المدينة بالتنسيق مع ​الأمم المتحدة​ وهي من ستشرف على الملف الأمني".

ولفت عبد السلام إلى أن "الخط الواصل بين ​صنعاء​ والحديدة، والخطوط الأخرى إلى تعز وصعدة يجب أن تكون آمنة وغير مستهدفة إطلاقاً من قبل طيران التحالف، وأن القوات التي ستعمل في موانئ محافظة الحديدة هي قوات الأمن المحلية".