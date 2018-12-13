متحدث أممي: غوتيريس يدعو الفلسطينيين وإسرائيل للامتناع عن التصعيد

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب عن القلق البالغ إزاء أحداث العنف الأخيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية داعياً إلى الامتناع عن التصعيد".
وأوضح أنه "يجب أن تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم رام الله بحثا عن منفذي عملية عوفرا وقتل 4 فلسطيين، بينما قام الفلسطينيون بعملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.
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