متحدث أممي: غوتيريس يدعو الفلسطينيين وإسرائيل للامتناع عن التصعيد

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أعرب عن القلق البالغ إزاء أحداث ​العنف​ الأخيرة في ​الضفة الغربية​ بما فيها ​القدس الشرقية​ داعياً إلى الامتناع عن التصعيد".

وأوضح أنه "يجب أن تعمل أجهزة ​الأمن​ الإسرائيلية والفلسطينية معا لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد".

يذكر أن ​الجيش الإسرائيلي​ اقتحم ​رام الله​ بحثا عن منفذي عملية عوفرا وقتل 4 فلسطيين، بينما قام الفلسطينيون بعملية ​إطلاق نار​ شرق مدينة رام الله أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.