رويترز: دوي إطلاق نار في أحد أحياء مدينة ستراسبورغ الفرنسية

ذكرت وكالة "​رويترز​" نقلا عن شهود عيان عن سماع دوي ​إطلاق نار​ في أحد أحياء مدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية وسط تواجد الأمن الفرنسي. وحلقت مروحية للشرطة الفرنسية فوق أحد أحياء ستراسبورغ الذي شهد إطلاقا للنار.

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