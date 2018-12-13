القمة الأوروبية تطالب روسيا بالإفراج الفوري عن بحارة أوكرانيا المحتجزين

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ) طالب رؤساء دول وحكومات الدول الأوربية، خلال قمتهم المنعقدة حاليا في بروكسل، روسيا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين لديها على الفور. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مساء اليوم الخميس، خلال القمة الأوروبية ببروكسل، إن الزعماء الأوروبيين يطالبون موسكو بإطلاق السفن المصادرة لديها وإتاحة المرور البحري الحر وبصورة دائمة عبر مضيق كيرتش. ويأتي ذلك كرد من رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية على تفاقم الوضع مؤخرا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكان حرس السواحل الروسي احتجز الشهر الماضي زورقي دورية وسفينة جر أوكرانية عند مضيق كيرتش خلال توجهها إلى بحر أزوف كما احتجز بحارتها أيضا.

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