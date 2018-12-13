المرصد السوري: داعش ينهار في بلدة هجين بريف دير الزور

وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش ينهار في بلدة هجين بريف دير الزور في سوريا وهناك تقدم كبير لـ "قوات سوريا الديمقراطية" داخل البلدة.

ونقل المرصد عن مصادر له، قال إنها موثوقة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نجحت في تحقيق تقدم كبير داخل بلدة هجين، وأن البلدة شهدت "انهيارا" في صفوف عناصر "داعش"، الذين أجبروا على التراجع.

وأوضح أن قوات "قسد" تمكنت من

السيطرة على منطقة السوق ومنطقة البو خاطر، ما قد يجبر "داعش" على الانسحاب من كامل البلدة، في حال لم يشن التنظيم خلال الساعات المقبلة هجوما مباغتا لاستعادة المنطقة، حيث ستكون المنطقة المتبقية للتنظيم في هجين، مكشوفة أمام طائرات التحالف الدولي وقناصة "قسد".

وبحسب معطيات المرصد، فإن تنظيم داعش فجر ما لا يقل

عن 5 عربات مفخخة صباح أمس الأربعاء في محاور بلدة هجين ضمن جيبه الأخير عند ضفاف نهر الفرات الشرقية، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية وسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوفها.

وأسفرت المعارك العنيفة عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وحسب معطيات المرصد، قتل 905 من مسلحي تنظيم "داعش" جراء قصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والاشتباكات والتفجيرات منذ الـ 10 من سبتمبر الماضي.

كما قتل 531 من عناصر "قوات روسيا الديمقراطية" خلال الفترة ذاتها، حسب المرصد السوري.