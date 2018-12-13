ترامب يصف توظيفه لمحاميه السابق بالخطأ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحامي السابق مايكل كوهين

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توظيفه لمايكل كوهين محاميا بـ "الخطأ"، نافياً إعطاءه أي تعليمات لكوهين بارتكاب أي شيء مخالف للقانون.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقاً على الحكم بسجن محاميه السابق، "لم أعط له أي تعليمات مطلقا باقتراف أي شيء سيئ"، مضيفا أن "كل ما ارتكبه كوهين قام به بإرادته

الشخصية".

واعتبر ترامب أن كوهين وافق على التعاون مع التحقيق من أجل "إحراج" الرئيس في محاولة لتقليص مدة العقوبة بالسجن.

وأضاف: "عادة ما أقوم بتوظيف أشخاص طيبين، ولكن ذلك حدث".

وجدد ترامب نفيه لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، مصرا على أن تقديم الأموال لنجمة مجلة "بلاي

بوي" كارين ماكدوجال والممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز مقابل الصمت كان من "التعاملات المالية الشخصية العادية".

وأمس الأربعاء، صدر بحق محامي ترامب السابق مايكل كوهين حكم بالسجن 3 سنوات، وذلك بعد أن اعترف بذنبه في قضية انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية من خلال دفع الأموال لعدة نساء مقابل صمتهن عن علاقات جنسية مزعومة مع ترامب، وكذلك بتقديم إفادات كاذبة أمام الكونجرس بشأن مشروع بناء عقارات في موسكو، تابع لمؤسسة لترامب.