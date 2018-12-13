أردوغان يستهدف فتح ثغرات لداعش بعملية عسكرية شمالي سوريا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان: أردوغان يقود تركيا إلى الخراب.

وتناول الفيديو الدور الخبيث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية ليحقق أوهامه غير المشروعة.

وكان اردوغان قد أعلن عن

إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، بزعم تطهيرها من وحدات الشعب الكردية، والتي تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.وأوضح فيديو مداد نيوز، أن حملة اردوغان العسكرية تستهدف فتح ثغرات لتنظيم داعش الإرهابي لإعادة الانتشار واستمرار الفوضى في شمال وشرق سوريا.وحذرت وزارة الدفاع الامريكية أردوغان من دعم إرهاب داعش ومن خطورة الاعمال العسكرية، على سير عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا .