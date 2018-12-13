جانب من احتجاجات سابقة في تركيا وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تركيا تستعد للانتفاضة ضد أردوغان.

وتناو الفيديو سياسة أردوغان التي دفعت اقتصاد تركيا إلى الانهيار، والتي أوقعت الشعب في قبضة التضخم.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الاتراك يعيشون في ظروف اقتصادية طاحنة، ولذلك يستعد الاتراك للخروج مرة أخرى للشوارع على غرار احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا. دفعت اقتصاد تركيا إلى الانهيار، والتي أوقعت الشعب في قبضة التضخم.وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الاتراك يعيشون في ظروف اقتصادية طاحنة، ولذلك يستعد الاتراك للخروج مرة أخرى للشوارع على غرار احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

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