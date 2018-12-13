أوروبا تمدد عقوباتها على روسيا

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علما الاتحاد الاوروبي وروسياوكالات
مددت الدول الأوروبية، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة نصف عام آخر.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلالالقمة التي عقدت اليوم قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر جديدة.
وكتب توسك تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: "القرار هو أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالإجماع قرارا حول تمديد العقوبات ضد روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
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