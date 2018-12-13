وصول أمير البحرين إلى الرياض

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أمير البحرين فى الرياضالسعوديه ليندا سليم
وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بنعبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وسمو الشيخ
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