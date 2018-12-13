حرس الوالي الفقيد “ميرغني صالح” يدلي بآخر ما حدث داخل المروحية المنكوبة

أدلى حرس والي القضارف الفقيد مهندس “ميرغني صالح” الذي قضى نحبه مع عدد من مرافقيه صباح الأحد، عن آخر ما حدث داخل المروحية التي تحطمت بعد سقوطها، وذلك بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وقال حرس الوالي”نجم الدين” الذي نجا من الحادثة، خلال مقطع فيديو قصير حصلت عليه “أخبار الخليج 365”، إنه بمجرد ارتطام الطائرة بمدرج المطار كان قد توفي نتيجة ذلك كلا من وزير الزراعة المهندس” عمر محمد إبراهيم”، ومدير مكتبه “مجدي حسن النور” ، وظل الوالي بجوارهما يُسبح الله، ويلوح للجميع بالخروج ، وعندما طلب منه أن يخرج أجابه ” يا نجم الدين نحن أيامنا انتهت إنتو قوموا أمشوا”، مضحياً بنفسه من أجل أن يطمئن على سلامة الجميع، وإخراج جثامين مرافقيه الذين تقطع حزناً عليهم.

وكان ارتطام الطائرة بالأرض قد أدى إلى انقلابها، مما جعل الخروج منها صعباً بعض الشئ، يتطلب التسلق للخروج بالباب الذي أصبح في أعلى الطائرة بعد انقلابها.

وقال “نجم الدين” أنه قد شاهد النار وقد اشتعلت في الرائد الريح محي الدين مدير الاستخبارات بالولاية، مما دفعه بالطلب من الوالي بسرعة الخروج.

وكانت المروحية التي تقل الوالي ومرافقوه في طريقها إلى منطقة القلابات الحدودية واحترقت داخل المدرج عندما فقد الكابتن السيطرة في لحظة الهبوط ، وكان الوالي يقوم بجولة ميدانية للمحليات الحدودية بدأت يوم السبت بمحلية البطانة.

وقال “الناجي” من الحادثة أحمد عبد الرحيم لـ “السوداني” إنهم شعروا بانقلاب الطائرة على مرتين وانتشار دخان كثيف داخل الطائرة ليتمكنوا من الخروج بعد فتح باب الطائرة التي استقرت في خور صغير جوار المهبط لتنفجر بعد دقائق من استقرارها على الأرض، الأمر الذي أدى إلى تفحم عدد من الجثث.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)