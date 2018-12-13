بالفيديو : خدمة اطفاء لكل 100شخص ومليون دولار والدفاع المدني يعلن عدم مجاملته في قوانين ولوائح ما بعد حريق امدرمان

كشف اللواء شرطة أبو بكر سيد أحمد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عن ترتيبات جديدة لما بعد حريق أمدرمان متمثلة في إصدار لوائح وقوانين سيتم تطبيقها و إنزالها على أرض الواقع بدون مجاملة محافظة على ممتلكات و أموال المواطنين.

وأوضح سيد احمد الشروط اللازمة لوجود خدمة الإطفاء وهي أن تتوفر خدمة المطافي على بعد كل 15 كيلو من أي محطة بجانب أن لا تقل المسافة من 5دقائق بجانب توفير الخدمة مقابل وجود 100 شخص في المنطقة إضافة لوجود خدمة في كل مكان به مبلغ يتجاوز المليون دولار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)