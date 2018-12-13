الوطني: نستهدف مليون عضو خلال مؤتمرات البناء بالخرطوم

أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني في الخرطوم، كامل مصطفى، استهداف مليون عضو بالولاية خلال مؤتمرات البناء الحزبي التي تصل إلى 2091 مؤتمراً، تنطلق اعتباراً من السبت المقبل على أن تنتهي في مارس القادم.

وقال مصطفى لدى مخاطبته يوم الخميس، لقاءً تفاكرياً مع الإعلاميين، إن الحزب يهدف من خلال انعقاد المؤتمرات إلى تهيئة عضويته لقيادة المرحلة القادمة، فضلاً عن بث روح جديدة تستهدف العضوية على مستوى المحليات وقيادة مبادرات مجتمعية فاعلة.

وشدد على تحقيق تواصل بين مكونات الحزب، مشيراً إلى أن البناء يشمل كل مؤسسات الحزب.

وتابع قائلاً “سيتم استهداف مليون عضو بالولاية ويبلغ عدد المؤتمرات التي ستعقد خلال المرحلة القادمة أكثر من ألفي مؤتمر على مستوى الولاية تنطلق في الـ15 من ديسمبر الجاري وتنتهي في مارس من العام المقبل.

وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم، أن حكومة الولاية يساندها الحزب يبذلان جهوداً جبارة وكبيرة لعبور الأزمة والتحدي الاقتصادي الماثل الآن في ما يتعلق بالوقود والخبز.

وأفاد أن هناك بعض ضعاف النفوس يتاجرون بأزمات وهموم الشعب السوداني، موضحاً أنه تم ضخ كميات كبيرة من الوقود في محطات الخدمة تزيد عن حاجة الولاية بنسبة 155% وأن دقيق الخبز الذي تعمل به المخابز ما زال مدعوماً من الدولة.

وقال مصطفى إن التحدي الاقتصادي ليس هم المؤتمر الوطني وحده بل هو هم وطن وليس هم حزب، داعياً لخلق اصطفاف سياسي وطني عريض وإعلامي فعّال لمجابهة الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن المؤتمر الوطني سيدعم ويساند كل المبادرات لعبور التحدي الاقتصادي، وأنه جزء أصيل من الشعب السوداني، ويشعر به تماماً واستشعار عضويته لمستوى المسؤولية في هذا الشأن كبير.

وكشف مصطفى بحسب شبكة الشروق – أن ضربة البداية لبناء وطني الخرطوم ستكون السبت المقبل، بعقد سبعة مؤتمرات نموذجية موزعة على محليات الولاية، ويشارك فيها قيادات الحزب، نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه، وفيصل حسن إبراهيم، والزبير أحمد الحسن، وإبراهيم أحمد عمر، والفاتح عزالدين، وأحمد إبراهيم الطاهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)