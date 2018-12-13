معتز يقف على عمل لجنة الإجراءات التقشفية

التقى رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى عبد الله بمكتبه يوم الخميس بلجنة الإجراءات التقشفية للإصلاح الاقتصادي برئاسة الوزير أحمد سعد عمر.
وأوضح الوزير أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الخطوات التي قامت بها اللجنة في إطار التقشف العام تنفيذاً لموجهات رئيس مجلس الوزراء في البيان الذي قدمه أمام المجلس الوطني.
وقال بحسب سونا – إن اللجنة بدأت في حصر العربات ذات الدفع الرباعي للوزراء والتنفيذيين والوحدات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل إنفاذ مراحل خطة عملها لإنفاذ الإجراءات التقشفية في إطار ترشيد الإنفاق العام للدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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