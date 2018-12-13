بالفيديو : نيالا تفتتح مطعماً للمشويات من أجل الدستوريين وضيوفها من كبار الشخصيات

شهدت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور احتفالية أنيقة بمناسبة افتتاح مطعم المشويات بفندق الضمان الاجتماعي حيث شاركت في الاحتفالية مجموعة من الفرق الشعبية وبعض الفنانين الشباب.

وأوضح الأستاذ بخيت يوسف مدير فندق الضمان بنيالا بأن مشروع المطعم تم تأسيسه لاستقبال الأسر والدستوريين وضيوف الولاية من كبار الشخصيات ،مشيراً إلى أن المطاعم المشهورة بتقديم المشويات غير قابلة لاستقبالهم بسبب عدم نظافتها ، إضافة لاعتبارات أخرى لا تسمح بظهور كبار الشخصيات فيها.

وعدد بخيت المطاعم المشهورة في الولاية التي تقدم وجبة اللحوم المشوية التي اشتهرت بها الولاية مثل سوق الجنينة والسوق الشعبي وسوق المواشي ،موضحاً بأن وجبة المشويات صارت من الإرث التقليدي في الولاية يقصدها ويطلبها الضيوف الذين تستقبلهم الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)