خبير أمريكي: "بوتينا" اعترفت بذنبها جزئيا لتعود إلى روسيا

وقال ماركس، إن "قضية المواطنة الروسية ماريا بوتينا تعسفية من قبل السلطات الأمريكية. وأنها لم تكن جاسوسة كما كان يروج له، وإنها لم تقايض المعلومات مقابل الجنس، كما روج له في البداية أيضا. وأنها لم تتلق أية معلومات من الحكومة الأمريكية، ناهيك عن معلومات سرية".

وأضاف: "لم يكن لها علاقة بالتواطؤ المزعوم مع الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. فعلت ما فعله الكثير من الأمريكيين للسلطات الأمريكية في روسيا. حيث كانت قناة معلومات غير رسمية لتعزيز العلاقات الجيدة".

ووفقا له، ينبغي الإشارة إلى أن السلطات الروسية لا تضطهد الأمريكيين على الأراضي الروسية، الذين يرغبون في تحسين العلاقات بين البلدين.

واختتم ماركس حديثه قائلا "بوتينا اعترفت بأنها مذنبة بانتهاك تقني للقانون الخاص بالوكلاء الأجانب لتتمكن من العودة إلى بلدها. ولحسن الحظ، روسيا لم تقرر الانتقام من الأمريكيين. يجب أن نثني على روسيا لضبط النفس".

يشار إلى أن المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، اعترفت اليوم الخميس، أمام المحكمة بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أنه يمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.