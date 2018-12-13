كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: ننتظر السلطات الجورجية لتوضيح ما جرى مع الرعايا الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السلطات الإيرانية تتابع موضوع الرعايا الإيرانيين في جورجيا وتحرص على تقديم الدعم لهم، مشيرا إلى أنّ طهران تتواصل مع حكومة جورجيا لفهم ما جرى بغية الحفاظ على كامل حقوقهم.

وعبر بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس الأربعاء عن استغراب الحكومة الإيرانية من التصرفات التي حصلت بحق الرعايا الإيرانيين في جورجيا قائلاً إن إيران تنتظر ردّاً من قبل حكومة تبليسي يوضح ما جرى.

وأضاف قاسمي أن السلطات الإيرانية تلقت تقارير تفيد بتعرض الرعايا الإيرانيين لمعاملة سيئة جداً وغير لائقة على المنافذ الحدودية مع جورجيا سواء البرية أو البحرية بالإضافة إلى منع العديد منهم من دخول الأراضي الجورجية.

وقال إن إيران تجري تحقيقاتها حالياً في هذا الموضوع مضيفاً أنه مهما كانت الأسباب التي دفعت السلطات الجورجية للتصرف على هذا النحو فهذا لا يشكل مبرراً أبداً للمعاملة السيئة غير الطبيعية للرعايا الإيرانيين.

وتابع قاسمي أن المسؤولين الجورجيين عبروا عن كامل أسفهم واعتذارهم عما بدر من قبل بعض الموظفين وأبدوا قلقهم البالغ مؤكدين أنهم يتابعون الأمر بكامل تفاصيله لرد حقوق الرعايا الإيرانيين.

يذكر أن العلاقات الإيرانية الجورجية قد شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية حيث تمّ إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين لمواطني الدولتين وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بينهما في مجال السياحة والتكنولوجيا والاستثمار.