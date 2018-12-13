كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الليبية تضع خطة مشتركة مع الجيش لتأمين درنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، عن وضع خطة بالاشتراك مع قوات الجيش لتأمين مدينة درنة ومحيطها بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بالاشتراك مع الجيش، وذلك لبحث التنسيق بين الجيش ووزارة الداخلية في تأمين مدينة درنة، وتأكيد استتباب الأوضاع الأمنية داخل المدينة وخارجها، وفقاً لموقع "بوابة الوسط" الليبية.



وناقش الاجتماع سير العمل الأمني داخل المدينة وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهه، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، وآمر المنطقة الأمنية الثانية، ومدير أمن القبة، ومدير أمن الهلال درنة، ومدير أمن شحات، ومدير أمن الأبرق – القيقب.