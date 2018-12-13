كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الليبية تضع خطة مشتركة مع الجيش لتأمين درنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وناقش الاجتماع سير العمل الأمني داخل المدينة وأبرز العراقيل والصعوبات التي تواجهه، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، وآمر المنطقة الأمنية الثانية، ومدير أمن القبة، ومدير أمن الهلال درنة، ومدير أمن شحات، ومدير أمن الأبرق – القيقب.
وأثمر الاجتماع عن تعاون قوات الجيش مع قوات الأمن والشرطة في تأمين مدينة درنة ومحيطها، والخروج بخطة مشتركة بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في مدينة درنة والهلال تهدف إلى تشديد الأمن في المدينة ومحيطها والعمل مع القوات المسلحة في تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية التي من شأنها تعزيز الأمن في تلك المناطق.
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