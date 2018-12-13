كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي تركي في عفرين شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي، الخميس، في منطقة عفرين في شمال سوريا، بعد تعرضه لإطلاق نار من مقاتلين أكراد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجندي قُتل بعد أن أطلقت عليه عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، النار من مدينة تل رفعت القريبة شرق عفرين".

وأضافت أن الجيش التركي رد بإطلاق "النيران الكثيفة" ضد أهداف وحدات حماية الشعب الكردية.