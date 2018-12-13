كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: وضعنا الاقتصادي صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر عون أن "الأمور ليست بمستحيلة، وسنتخذ التدابير المناسبة ونقيم إصلاحات بنيوية في إطار النظام الاقتصادي، كما سنطلق مشاريع إنمائية بمساعدة أوروبية، كي نبدأ إعمار لبنان من جديد، إلى جانب تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة".
وأضاف أن "ارتفاع مستوى البطالة أثر على لبنان اقتصادياً، بالإضافة إلى أنه يعاني من نقص في عدد سجونه لاحتواء نسبة الزيادة في مرتكبي الجرائم التي بلغت 30%"، وشكر الولايات المتحدة على مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني ما يساعد على تجهيزه وتدريبه.
وأوضح أنه يسعى جاهداً لوضع حد للخلافات حول تشكيل الحكومة من خلال عقد لقاءات مع المعنيين، وأشار البيان إلى الأوضاع العامة في لبنان، وانعكاسات الحرب السورية عليه سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بالإضافة إلى انعاكسات النزوح السوري.
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