كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: الأمم المتحدة تُهدد الحوثيين في حال عدم الالتزام ببنود محادثات السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتبُ والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إنَّ ما حدثَ اليوم، هو في تَقدم كبير في اختراق جدار الأزمة السياسية، ولم يَكن مُتوقعًا، كما أنه انتصارٌ كبير للحكومة اليمنية والتحالف العربي لكنهُ كانَ متوقعًا.

وأضاف الطاهر، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنَّ الأمم المتحدة تُهدد الميليشيات الحوثية في حال عدم الالتزام ببنود اتفاق محادثات السويد.

وأوضح الطاهر، أنَّ هناك ضغوطات وتَهديدات منْ جانب الأمم المتحدة إذا لم تلتزم الميليشيات الحوثية ببنود الاتفاق، لأنها ستكون آخر فرصة لهم في البقاء والمشاركة في العملية السياسية في اليمن.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على عدد من النقاط الخلافية، وأكد جوتيريش في كلمته في الجلسة الختامية لمحادثات السلام في السويد، أنَّ ما تمَّ تحقيقه حتى الآن خُطوة مُهمة وتقدم حقيقي يصب في النهاية لصالح الشعب اليمني.