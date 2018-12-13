كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجبهة الديمقراطية": على القيادة الفلسطينية التحرك لحماية المصالح الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائبُ الأمين العام للجبهة الديمقراطية لِتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، إنّنا نُدرك ونَعلم جيدًا أنَّ الوضع الدولي لا يُمكن تَهيئتهُ سلفًا إلا منْ خلال التَحرك الفعلي على الأرض منْ جانب منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية.

وأضاف عبد الكريم، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أنَّ هناك تَجاوزًا لِجوهر القرارات التي اِتخذها «المَجلس الوطني» الذي تحدثَ ليسَ عن مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تَطبيق التزامات «أوسلو» أو من أجل تَعديل بعض هذه الالتزامات وإنما تَحدثَ عن إجراءات سيادية يَتخذها الجانب الفلسطيني لِحماية مَصالحهِ الوطنية مُتحررًا منْ القيود والالتزامات التي فَرضتها اتفاقات أوسلو.

وكان مراسل قناة الغد الإخبارية في رام الله، قد أفادَ بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستبحث اليوم تأجيل تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل لمدة ستة أشهر.