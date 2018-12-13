خفض الإنفاق ورفع الضرائب على الشركات من أجل خطة ماكرون

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الخميس، ستقدم الحكومة في 19 دجنبر تخفيضات في الإنفاق ورفعا في الضرائب على الشركات للمساعدة في تمويل الحافز “الضخم” الذي يقدمه ماكرون للأسر.
وفي كلمة ألقاها أمام المشرعين، صرح فيليب بأن الانضباط المالي للحكومة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أعطى فرنسا مصداقية لدى المستثمرين لتقديم خطط ماكرون.
وأفاد رئيس الوزراء بأن خفض الانفاق والإيرادات الجديدة من الشركات سيسهم أيضا في ذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتابع بالقول: “هناك العديد من الحلول الممكنة”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خطة لاسترضاء المتظاهرين مع زيادة الحد الأدنى للأجور الفعال، وتخفيض الضرائب للمتقاعدين وإلغاء الرسوم على العمل الإضافي
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