مغاربة مستاؤون من قرار عدم الترشح لاستضافة “كان” 2019: “30 سنة مانظمناش”- فيديو

لم يخفي الكثير من المغاربة خيبة أملهم الكبيرة، من قرار الحكومة الأخير، القاضي بعدم الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بدل الكاميرون، وذلك بعد أن أعلن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، عدم رغبة المغرب تقديم ملف الترشح.

وتُجمع فئة واسعة من المغاربة، أن هذا القرار كان مفاجئا للغاية، لأن الكل كان ينتظر ملفا وترشحا مغربيا من أجل تعويض الكاميرون، بحكم أن المغرب لم ينظم هذا الحدث منذ حوالي 30 سنة، كما أن المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات التي تخول له إنجاح هذه التظاهرة.

وتعتبر فئة أخرى أن هذه النسخة، تعتبر “فرصة ذهبية” للمغرب، من أجل احتضانها أولا والاحتفال بالعرس القاري، ثم من أجل التتويج بلقبها، بحكم توفر المغرب على منتخب قوي قادر على المنافسة بقوة، خاصة إذا كان مدعما بعاملي الأرض والجمهور:

كاميرا “اليوم24″، جابت اليوم أبرز شوارع مدينة الرباط، وحاولت استقصاء آراء المغاربة حول هذا القرار، فكان ردها على الشكل التالي: