رسمياً..هذا هو خليفة فوزي البنزرتي!

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عشية اليوم الخميس، رسمياً تعيين ألان جيراس، مدرباً للمنتخب الوطني التونسي بعقد يمتد لموسمين رياضيين، خلفاً لفوزي البنزرتي المقال من منصبه قبل حولي الشهرين تقريباً.
وأكد الإتحاد التونسي للعبة في بلاغ له، أن ندوة صحفية ستقام بعد 24 ساعة، لكشف أخر المستجدات حول اختيار جيراس، لقيادة نسور قرطاج في قادم الاستحقاقات الكروية، على رأسها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.
يٌشار، إلى أن الجهاز المحلي للعبة، قرر إقالة البنزرتي بشكل مفاجئ قبل شهرين تقريبا، وهو ما دفع الإطار الوطني التونسي إلى العودة مجدداً لتولي قيادة فريقه السابق الوداد الرياضي.
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