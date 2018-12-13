التحقيق مع برلمانية أوروبية بسبب المغرب وحيادها في الصحراء أزعج الخصوم

مازال قرار لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الصادر مساء الاثنين الماضي، والمتمثل في الانتصار للمغرب بالمصادقة بالأغلبية المطلقة على الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل، يثير الكثير من الجدل داخل البرلمان الأوروبي، بسبب تحركات اللوبيات المقربة من جبهة البوليساريو التي صفعها قرار التصويت بالإجماع، حيث لجأت إلى اتهام باتريشيا لالوندا، النائبة المسؤولة عن مفاوضات الاتفاق الفلاحي بالبرلمان الأوروبي، بأنها مقربة من المغرب، وجرها إلى التحقيق.

ويرجح أن تكون باتريشيا تدفع ثمن ترؤسها اللجنة البرلمانية الأوروبية التي أتت إلى الأقاليم الجنوبية في 3 شتنبر الماضي، حيث زارت بعض الموانئ والوحدات الصناعية، واستجوبت سكان الصحراء، وتحادثت مع العديد من المؤسسات والجمعيات المحلية، قبل أن ترفع، فيما بعد، تقريرا إلى البرلمان، يؤكد بالأدلة أن الصحراء وسكانها يستفيدون بشكل كبير من عائدات الاتفاقية التجارية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.