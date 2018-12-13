الأرصاد الجوية: الأمطار مستمرة.. ووصول كتلة هوائية باردة إلى المغرب

كشف الحسين يوعابد، مسؤول التواصل داخل مديرية الأرصاد الجوية، أن المغرب سيشهد ليلة اليوم الخميس، وإلى غاية يوم غد الجمعة تساقطات مطرية، نتيجة منخفض جوي في أقصى الشمال.

وأوضح يوعابد في حديث مع “اليوم24″، أن تساقطات مهمة سيتم تسجيلها في السواحل الأطلسية بين آسفي وطنجة، مرورا بالمناطق الداخلية، مع رياح قوية بمناطق البوغاز والشمال.

وابتداء من يوم غد، ستكون الأمطار قليلة، مع تساقطات خفيفة في الاطلس المتوسط وسايس، والمناطق الشرقية. فيما ستكون الأجواء مستقرة نهاية الأسبوع.

وبخصوص برودة الطقس، شرح يوعابد، أن الأمر يتعلق بكتلة باردة وصلت إلى المغرب، والأمر عادي جدا خلال شهر دجنبر، وعلى المواطنين الانتباه من التقلبات الجوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و04 درجات بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالشمال والوسط، وما بين 10 و16 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وبالشمال والوسط، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.