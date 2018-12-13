عاجل.. السناتور كوركر يُحمل ولي العهد مسؤولية قتل خاشقجي

ورد في خبر عاجل على قناة “الجزيرة” قبل لحظات، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب كوركر، سيقدم مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأميركي يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، أكتوبر الماضي، على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأكدت أنقرة في البداية أنها لا ترغب في فتح تحقيق دولي وفضلت التعاون المباشر مع السلطات السعودية، لكنها تنتقد بشكل مستمر نقص التعاون من جانب الرياض، التي تؤكد أن الجريمة ارتكبت من دون علمها.

ورفضت السلطات السعودية طلب تركيا تسليمها المشتبه بهم بينهم شخصان قريبان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتهمهما أنقرة بأنهما “من بين الذين خططوا” للجريمة.