كوب من عصير البرتقال يوميًا يقيكُم من الخرف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة طبية، نُشِرت في مجلة الأعصاب (eurology) بأن كوبًا من عصير البرتقال الغني بفيتامين "سي"، يوميا يمكن أن يقي المرء من خطر الإصابة بمرض الخرف، بنسبة قد تصل إلى 50% تقريبا.
وقلّ خطر الإصابة بالخرف للمشاركين في التجربة، والذين حافظوا على شرب كوب من عصير البرتقال بشكل يومي، بنسبة وصلت لنحو 47%، وفق ما أوضحت الباحثة في جامعة ميامي، هانا غاردينر، التي بينت أن الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ بشكل كبير.
وأوصت الدراسة بمقدار مئتي ميللتر من عصير البرتقال يوميا فقط، لأن عصير البرتقال يحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو أمر لا يعد صحيا إذا تناوله الشخص بكميات كبيرة.
وبالطبع يجبُ أن يكون عصير البرتقال طبيعيا لتجنب المزيد من السكر الموجود في العصائر الصناعية، كما يعد أي عصير من عصائر الفاكهة والخضراوات الطازجة صحيا ومفيدا.
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