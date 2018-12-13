كوب من عصير البرتقال يوميًا يقيكُم من الخرف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة طبية، نُشِرت في مجلة الأعصاب ‫(eurology) بأن كوبًا من عصير البرتقال الغني بفيتامين "سي"، يوميا يمكن أن ‫يقي المرء من خطر الإصابة بمرض الخرف، بنسبة قد تصل إلى 50% تقريبا.

وقلّ خطر ‫الإصابة بالخرف للمشاركين في التجربة، والذين حافظوا على شرب كوب من عصير البرتقال بشكل يومي، بنسبة وصلت لنحو 47%، وفق ما أوضحت الباحثة في جامعة ميامي، هانا غاردينر، التي بينت أن الفواكه والخضراوات غنية ‫بالفيتامينات والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ بشكل كبير.

وأوصت الدراسة بمقدار مئتي ‫ميللتر من عصير البرتقال يوميا فقط، لأن عصير البرتقال يحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو أمر لا يعد ‫صحيا إذا تناوله الشخص بكميات كبيرة.

وبالطبع يجبُ أن يكون عصير البرتقال طبيعيا لتجنب المزيد ‫من السكر الموجود في العصائر الصناعية، كما يعد أي عصير من عصائر ‫الفاكهة والخضراوات الطازجة صحيا ومفيدا.