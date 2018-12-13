الأردن: آلاف المطالبين برحيل الحكومة بعد قانون ضريبة الدخل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب آلاف الأردنيين مساء اليوم، الخميس، برحيل الحكومة والبرلمان، في وقفة احتجاجية في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة عمّان، مردّدين هتافات بينها " يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه" و"اسمع اسمع يا رزاز ما عندي ولا نقطة كاز"، وسط تواجدٍ أمنيٍّ كثيف أطلقت فيه قوّات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لفضّ الاعتصام.

وشهد الأردن، خلال الأسبوعين الماضيين وقفات احتجاجيّةً ونشاطاتٍ شعبيّةً قريبًا من مقرّ الحكومة، بعد بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية اوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية، فيما فيما قررت تلك الفعاليات التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة نشاط آخر، الخميس، وهي التي تجرى حاليًّا.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في أيار/ مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز خلفًا له.

وتأتي هذه الاحتجاجات على القانون بصيغته الحالية، رغم محاولة الحكومة التخفيف من وطأتها من خلال رفع الحد الأقصى للدخل السنوي الذي يعفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع لا بأس به من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات في أيار/ مايو الماضي.