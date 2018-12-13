شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري» يكشف عن دور مهم للمملكة في لبنان المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، إن السعودية ستساعد لبنان اقتصادياً بمجرد تشكيل حكومة جديدة. ومضى الحريري خلال حديث في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن قائلاً: “بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصادياً”.

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