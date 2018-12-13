شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:23 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م
المناطق_وكالات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش،اليوم، إن ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى بينما من المهم أن يكون الحل السياسي في اليمن مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل
وأضاف قرقاش في حديث لسكاي نيوز إن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا، وما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة.
وأكد قرقاش أن الحوثيين أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية وأن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .