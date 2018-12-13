قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش،اليوم، إن ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى بينما من المهم أن يكون الحل السياسي في اليمن مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل

وأضاف قرقاش في حديث لسكاي نيوز إن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا، وما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة.

وأكد قرقاش أن الحوثيين أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية وأن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه