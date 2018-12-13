تركيا تحشد لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

الخليج 365/ بغدادأوصل الجيش التركي اليوم الخميس قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة في ولاية هطاي جنوب البلاد والمحاذية للحدود السورية بغرض التحضيرات لشن عملية جديدة بسوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن القافلة العسكرية قادمة من وحدات مختلفة في البلاد، وسط تدابير أمنية مشددة.

وأضافت الوكالة أن القافلة ضمت مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، وتوجهت إلى الحدود مع سوريا لتنضم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة هناك.

