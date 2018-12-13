ماذا قالت صحف إفريقيا عن طلب مصر استضافة كان 2019؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تفاعلت الصحف الجنوب إفريقية والمغربية بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا مساء اليوم الخميس، إلى الكاف لاستضافة البطولة القارية مطلع العام المقبل.

لا صوت يعلو في الوقت الحالي فوق مصير استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقررة شهر يونيو المقبل، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب التأخر في تنفيذ التجهيزات اللازمة، قبل أن تؤكد المغرب أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة، وأعلن عن فتح باب التقدم لاستضافة البطولة، ليرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندي هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

وجاءت ردود الأفعال كالتالي: موقع «كيك أوف» الموقع الجنوب إفريقي، أكد أن انسحاب المغرب نهائيا من التقدم بملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تقام العام المقبل، قد يعني أن جنوب إفريقيا المرشح الأفضل لاستضافتها، إلا أنها قد تواجه منافسة من مصر، بعدما أعلن الأخير عبر وزير الشباب



الموقع الجنوب إفريقي، أكد أن انسحاب المغرب نهائيا من التقدم بملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تقام العام المقبل، قد يعني أن جنوب إفريقيا المرشح الأفضل لاستضافتها، إلا أنها قد تواجه منافسة من مصر، بعدما أعلن الأخير عبر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن رغبة بلاده في تنظيم الحدث الرياضي.صحيفة «voa afrique»

أكدت الصحيفة على طلب مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المغرب بعدم الترشح لتنظيم هذه النسخة، مستندة إلى تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي أدلى بها الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن مصر سبق لها تنظيم كأس الأمم الإفريقية أربع مرات، كان آخرها في عام 2006 والتي توج بها منتخب الفراعنة.صحيفة «dzfoot»

تناولت الصحيفة الجنوب إفريقية قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم طلب للكاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكتبت الصحيفة أن مسئولي الجبلاية أكدوا أن مصر قادرة على تنظيم المنافسة، لدينا بنيات على أعلى مستوى وقد نظمت بالفعل مسابقات سابقة.صحيفة «africtelegraph»

"الاتحاد الإفريقي ما زال يبحث عن مستضيف بطولة كان 2019".. بهذه الكلمات عنونت الصحيفة التي أوضحت أن المغرب رفض استضافة البطولة حسب تصريحات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي الذي أعلن عبر قناة

أوضحت الصحيفة في تقريرها أن الكونغو برازفيل تقدمت بالفعل بطلب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، مرفقة الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي في الأول من ديسمبر والتي أبدت خلالها رغبتها في تنظيم البطولة، ونقلت الصحيفة تصريح لجين مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الذي أكد مؤخرًا أن بلاده لن تستطع تنظيم البطولة هذه النسخة ربما تتم هذه الخطوة فيما بعد.جنوب إفريقيا

أكدت الصحيفة أن وزير

أوضحت الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) من أجل تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2019، ولفتت إلى تناقل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، خبر اجتماع رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، الذي تم فيه إخطاره برغبة مصر في تنظيم البطولة.الهداف

"هذا البلد يُفاجئ الجميع ويقترب من تنظيم "كان 2019".. بهذه الكلمات عنونت جريدة الهداف على أنه نبأ عاجل، واستندت إلى التصريحات التي أدلى بها مجدي عبد الغني أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أشار إلى إرسال الاتحاد فعليا لخطاب إلى "الكاف".صحيفة lesinfos

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد تراجع المغرب عن استضافة بطولة كان 2019 فإن المنافسة تشتعل بين مصر وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن جنوب أفريقيا ترشحت رسميًا لاستضافة البطولة، ولحقت بها مصر خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الرياضة المصري أشرف صبحي والتي أكد خلالها على قدرة مصر على استضافة البطولة. وجاءت ردود الأفعال كالتالي:موقع «كيك أوف»الموقع الجنوب إفريقي، أكد أن انسحاب المغرب نهائيا من التقدم بملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تقام العام المقبل، قد يعني أن جنوب إفريقيا المرشح الأفضل لاستضافتها، إلا أنها قد تواجه منافسة من مصر، بعدما أعلن الأخير عبر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن رغبة بلاده في تنظيم الحدث الرياضي.صحيفة «voa afrique»أكدت الصحيفة على طلب مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المغرب بعدم الترشح لتنظيم هذه النسخة، مستندة إلى تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي أدلى بها الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن مصر سبق لها تنظيم كأس الأمم الإفريقية أربع مرات، كان آخرها في عام 2006 والتي توج بها منتخب الفراعنة.صحيفة «dzfoot»تناولت الصحيفة الجنوب إفريقية قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم طلب للكاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكتبت الصحيفة أن مسئولي الجبلاية أكدوا أن مصر قادرة على تنظيم المنافسة، لدينا بنيات على أعلى مستوى وقد نظمت بالفعل مسابقات سابقة.صحيفة «africtelegraph»"الاتحاد الإفريقي ما زال يبحث عن مستضيف بطولة كان 2019".. بهذه الكلمات عنونت الصحيفة التي أوضحت أن المغرب رفض استضافة البطولة حسب تصريحات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي الذي أعلن عبر قناة الرياضية المغربية أن بلده لن تنظم البطولة، ولفتت إلى أن هناك شائعات حول تقديم الكونغو برازافيل طلبًا لاستضافة البطولة حيث لم يسبق لها قط التنظيم، نفس الأمر بالنسبة لجنوب أفريقيا.صحيفة «jeuneafrique»أوضحت الصحيفة في تقريرها أن الكونغو برازفيل تقدمت بالفعل بطلب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، مرفقة الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي في الأول من ديسمبر والتي أبدت خلالها رغبتها في تنظيم البطولة، ونقلت الصحيفة تصريح لجين مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الذي أكد مؤخرًا أن بلاده لن تستطع تنظيم البطولة هذه النسخة ربما تتم هذه الخطوة فيما بعد.جنوب إفريقياأكدت الصحيفة أن وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي لن تنظم بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بعد تجريد الكاميرون من استضافة الحدث وسط اهتمامات من جانب مصر للتنظيم، مشيرة إلى أن المغرب المنافس الأول لجنوب إفريقيا بشأن استضافة المسابقة، التي ستقام في 15 يونيو المقبل، وأوضحت الصحيفة أن الكونغو برازافيل ظهرت مرشحًا مفاجئًا لاستضافة البطولة.البطولة المغربيةأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) من أجل تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2019، ولفتت إلى تناقل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، خبر اجتماع رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، الذي تم فيه إخطاره برغبة مصر في تنظيم البطولة.الهداف"هذا البلد يُفاجئ الجميع ويقترب من تنظيم "كان 2019".. بهذه الكلمات عنونت جريدة الهداف على أنه نبأ عاجل، واستندت إلى التصريحات التي أدلى بها مجدي عبد الغني أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أشار إلى إرسال الاتحاد فعليا لخطاب إلى "الكاف".صحيفة lesinfosأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تراجع المغرب عن استضافة بطولة كان 2019 فإن المنافسة تشتعل بين مصر وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن جنوب أفريقيا ترشحت رسميًا لاستضافة البطولة، ولحقت بها مصر خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الرياضة المصري أشرف صبحي والتي أكد خلالها على قدرة مصر على استضافة البطولة.

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