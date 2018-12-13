انت الان تتابع تيريزا ماي: لن أتزعم حزب المحافظين في انتخابات 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٩ م
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنها لن تتزعم حزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا خلال الانتخابات التشريعية في عام 2022. وقالت ماي، في تصريحات أدلت بها اليوم الخميس، عقب وصولها إلى بروكسل للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستتطرق إلى موضوع انسحاب المملكة المتحدة منه: «الانتخابات التالية ستجرى في عام 2022، وأود قلبيا أن أقود حزبي في الانتخابات العامة المقبلة، لكنني أعتبر صحيحا رأي الحزب أن عليه أن يخوضها بقيادة زعيم جديد».
وامتنعت ماي مع ذلك عن تحديد موعد دقيق لاستقالتها من زعامة حزبها وبالتالي منصب رئيس الوزراء البريطاني، مشددة على أنها تعطي الأولوية في الوقت الراهن لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ولفتت ماي كذلك إلى أنها لا تتوقع تحقيق اختراقات ملموسة خلال المباحثات حول «بريكست» في إطار قمة الاتحاد الأوروبي،
وامتنعت ماي مع ذلك عن تحديد موعد دقيق لاستقالتها من زعامة حزبها وبالتالي منصب رئيس الوزراء البريطاني، مشددة على أنها تعطي الأولوية في الوقت الراهن لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت ماي كذلك إلى أنها لا تتوقع تحقيق اختراقات ملموسة خلال المباحثات حول «بريكست» في إطار قمة الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أعربت عن أملها في أن يسفر هذا الاجتماع عن «إطلاق العمل حول الضمانات الضرورية في أسرع وقت ممكن».
وأكدت ماي موقفها هذا بعد أن جرى في صفوف حزب المحافظين، الذي تتزعمه حاليا، الخميس، تصويت حول حجب الثقة عن رئيسة الوزراء بمبادرة من مجموعة السياسيين المعارضين لسير المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن «بريكست».
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