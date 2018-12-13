انت الان تتابع زواج النجوم في 2018.. مفاجآت وصدمات وأسرع طلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مي سليم ووليد فواز قصة زواج درامية، هنا شيحة وأحمد فلوكس أصحاب النهاية السعيدة، وصدمة زواج شيري عادل وطلاق ناهد السباعي السريع، قصص حب النجوم في 2018.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

كان عام 2018 حافلا بالأحداث السعيدة والمفاجآت السارة للكثير من الفنانين، حيث شهدت الأشهر الماضية زواج عدد كبير من الفنانين، بعضهم اختار شريكة حياته من داخل الوسط الفني، وآخرين فضلوا الابتعاد عن الوسط والزواج من خارجه، ربما لكونهم لا يفضلوا أن تبقي حياتهم تحت الأضواء طول الوقت، وبعض الزيجات كانت درامية بعض الشيء بدأت داخل لوكيشن التصوير، لتتحول الحكاية المكتوبة على الورق إلى قصة واقعية؛ والبعض الآخر كان متوقعا بسبب انتشار أخبار حول الارتباط وأخرى كانت صدمة ومفاجئة مثل قصة زواج الفنانة الشابة شيري عادل.

هنا شيحة وأحمد فلوكس قصة حب ولدت داخل لوكيشن تصوير الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، فقبل عرض قصتهما التي حملت عنوان «رحمة» فى أكتوبر الماضي، خرج الثنائي ليعلنا عقد قرانهما الذي جاء مفاجأة للجمهور، وأوضحت «هنا» أن المشاهد الرومانسية التي جاءت بالعمل كانت حقيقية

هنا شيحة وأحمد فلوكس

قصة حب ولدت داخل لوكيشن تصوير الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، فقبل عرض قصتهما التي حملت عنوان «رحمة» فى أكتوبر الماضي، خرج الثنائي ليعلنا عقد قرانهما الذي جاء مفاجأة للجمهور، وأوضحت «هنا» أن المشاهد الرومانسية التي جاءت بالعمل كانت حقيقية وصادقة؛ وكان هذا مفاجأة للجمهور خاصة أن قبل عقد القران انتشرت الكثير من الأخبار حول ارتباطهما، إلا أن الثنائي أنكرا ذلك بشدة كبيرة.

مى سليم ووليد فواز

الثنائي بدأت قصة حبهما خلال تصوير مسلسل «الرحلة» الذي عرض فى موسم رمضان الماضي، ولكن المفارقة هي أن ما شاهدناه فى المسلسل أصبح واقعًا، فقد جسد الثنائي دور زوجين بالعمل، وهو ما تحقق بالفعل في الحقيقة ووقع «مي» و«وليد» عقد قرانهما فى يونيو الماضي، والدراما التي حدثت فى مسلسل «الرحلة» لم تكن بعيدة عن الزواج، حيث انفصلا بعد نحو 3 أسابيع من زواجهما، لتكون أسرع زيجة تنتهى داخل الوسط الفني.

شيري عادل ومعز مسعود

قصة حب ولدت داخل لوكيشن التصوير، أبطالها الفنانة شيري عادل والداعية معز مسعود، حيث فاجأ الثنائي الجمهور بزواجهما عقب عرض مسلسل «السهام المارقة»، وتسبب هذا الخبر في انقسام الجمهور حوله ما بين مبارك وما بين معترض، خاصة أنها زيجة غير متوقعة، وأعلن «معز» على تقديم جزء ثانٍ من المسلسل الذي يتولى إنتاجه فى رمضان 2019.

شيرين وحسام حبيب

كان شهر إبريل شاهدا على زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من الملحن حسام حبيب، بعد نفي الثنائي أخبار ارتباطهما أكثر مرة، على الرغم من انتشار صورهما الرومانسية في العديد من المناسبات؛ إلا أنهما أصرا على إخفاء تفاصيل العلاقة، حتى فوجئ الجمهور بـصور عقد قرانهم فى حفل زفاف عائلي.

محمد إمام ونوران طلعت

فى أغسطس الماضى احتفل الفنان محمد إمام نجل «الزعيم» بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نوران طلعت، وأقام حفل زفاف شبابي جدا في الساحل الشمالي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم من بينهم عمرو دياب، ياسمين عبد العزيز، دينا الشربيني، أحمد رزق، أحمد فهمى وهنا الزاهد.

أحمد مجدي ونهى خطاب

وفى نفس الشهر عقد الفنان الشاب أحمد مجدي قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهى خطاب، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصحاب.

ناهد السباعي ومحمد عبد ربه

حال الفنانة ناهد السباعي لم يختلف كثيرًا عن مى سليم، فقد احتفلت ايضًا بعقد قرانها داخل القلعة وارتدت فستان الفرح وحضر الأهل والأصدقاء من بينهم رانيا فريد شوقي وداليا البحيري، وبعد ذلك خرجت «ناهد» وأكدت انفصالهما بعد أيام من عقد القران وتم إلغاء حفل الزفاف دون سبب واضح.

منى هلا وتوماس

انضمت منى هلا إلى قائمة المتزوجات فى 2018، حيث أعلنت زواجها من صديقها التشيكي توماس، فى يوليو الماضي، ونشرت الفنانة سلوى محمد على، صور عقد القران وعلقت عليها: «فرح منى هلا على توماس، جاء مصر وأشهر إسلامه واتجوزوا، مبروك يا حلوة» وقد تعرفت منى على زوجها أثناء دراستها للإخراج في سويسرا.

محمد على رزق وسارة فهيم

تزوج الفنان محمد على رزق من المذيعة سارة فهيم، وشهد حفل زفافهما حضور مجموعة كبيرة من الفنانين الذين حرصوا على تقديم التهاني لهما، ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد زاهر، إيمى سمير غانم، محمد محمود عبد العزيز، محمد عز، أحمد خالد موسى، إيمان العاصى وإيمان سلامة.

أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني ، في يونيو الماضى، تدعى ندى الكامل، وتعد الزيجة السادسة له، ومنذ زواجهما ويحرص «الفيشاوي» على اصطحابها معه فى كافة المحافل الفنية آخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بنرشحلك| أزمات أحمد الفيشاوي.. بداية من إنكار «ابنته» وحتى «تقبيل» زوجته بالجونة).

عبير صبري وأيمن البياع

وتنضم إلى القائمة ايضًا الفنانة عبير صبري التي تزوجت خلال عام 2018 من أستاذ القانون أيمن البياع، وتم عقد قرانهما في حفل عائلي صغير، وقضى الثنائي شهر العسل فى دبي.

منة حسين فهمي وطارق جميل

احتفلت الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي، بعقد قران ابنتهما (منة) على المحامي طارق جميل سعيد، وأقيم حفل زفافهما في أحد فنادق الساحل الشمالي ويأتي ذلك بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي (لو فاتك| لقطات من حفل زفاف منة حسين فهمي).

هنا الزاهد وأحمد فهمي

ولم يفوت الفنان أحمد فهمي فرصة الانضمام إلى قائمة العشاق فى 2018، حيث احتفل بخطوبته على الفنانة الشابة هنا الزاهد فى حفل عائلي جمع الأهل والأصدقاء، وبعد إعلانهما أن الزواج سوف يكون في شهر نوفمبر اعلنا تأجيل زفافهما لانشغال فهمي بالإعداد لمسلسله الذي سوف يعرض في موسم رمضان القادم. (قد يهمك ايضًا| هنا الزاهد تدخل قصة حب مع مصطفى شعبان في «أيوب»)

مي حلمي ومحمد رشاد

بعد إعلان خطوبتهما انتشرت صورهما معا، وأكد المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، أن زواجهما سيكون في أكتوبر (الماضي)، وبالفعل كما يضع الثنائي كل صورهما معا في كل مناسبة على صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع الاثنان تجهيزاتهما لحفل الزفاف من داخل الفندق وظهرت مي بفستان الفرح ومحمد وضع صورته بالبدلة أيضا، ولكن فجأة انتشرت أخبار عن خلافات بين أهل العروسين ألغت حفل الزفاف قبل ساعات قليلة جدا من وصول المدعوين، وانتهت قصة الحب سريعا جدا.

فى النهاية.. هناك زيجات ناجحة داخل الوسط الفني من بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز، وآخرى كانت مثل سحابة الصيف وانتهت سريعا.