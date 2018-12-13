صلاح في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ م
اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيلة المثالية الخاصة، بالجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، وهو ما جاء بعدما تمكن اللاعب المصري صاحب الـ 26 عامًا من تقديم مستوى رائع خلال تلك الجولة، والتي أحرز خلالها هدف انتصار فريق ليفربول على نابولي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ومنح الريدز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقيمت أمس الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: جروين زويت من (بي إس أيندهوفن). في خط الدفاع: رومان هوبنيك من (فيكتوريا بلزن)، تياجو سيلفا من (باريس سان جيرمان)، خاليدو كوليبالي من (نابولي). في خط
وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقيمت أمس الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: جروين زويت من (بي إس أيندهوفن).
في خط الدفاع: رومان هوبنيك من (فيكتوريا بلزن)، تياجو سيلفا من (باريس سان جيرمان)، خاليدو كوليبالي من (نابولي).
في خط الوسط: أرنور سيجرذسون من (سسكا موسكو)، حسام عوار من (ليون)، ماركينيوس من (باريس سان جيرمان)، رافائيل جوريرو من (بروسيا دورتموند).
في خط الهجوم: محمد صلاح من (ليفربول)، جيوم هوارو من (يانج بويز)، عثمان ديمبيلي من (برشلونة).
وتنتظر فرق القارة العجوز «أوروبا» موعد إجراء قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تستأنف البطولة في دور الـ 16 في شهر فبراير من العام المقبل 2019.
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