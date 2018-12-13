انت الان تتابع صلاح في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ م

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيلة المثالية الخاصة، بالجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، وهو ما جاء بعدما تمكن اللاعب المصري صاحب الـ 26 عامًا من تقديم مستوى رائع خلال تلك الجولة، والتي أحرز خلالها هدف انتصار فريق ليفربول على نابولي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ومنح الريدز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقيمت أمس الأربعاء، والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: جروين زويت من (بي إس أيندهوفن). في خط الدفاع: رومان هوبنيك من (فيكتوريا بلزن)، تياجو سيلفا من (باريس سان جيرمان)، خاليدو كوليبالي من (نابولي). في خط