الان تتابع تظاهرات حاشدة في الأردن ضد الغلاء.. وإصابة 4 من رجال الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم مئات المواطنين، مساء الخميس، وقفة احتجاجية في محيط الدوار الرابع بالعاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بتغيير النهج الحكومي، وعدم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، ووقف قانون الضريبة.

واستخدم الأمن العام قنابل غاز مسيل للدموع، بعد محاولات عدد من المحتجين إغلاق الشارع العام والجلوس في وسط الشارع والتسلق على منازل مواطنين وفقا لبيان الأمن.

وأصيب 4 رجال أمن بينهم شرطية، نتيجة لتدافع المحتجين في ساحة مستشفى الأردن قرب الدوار الرابع ومحاولتهم تجاوز الساحة.

ونشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون يوم الخميس قبيل احتجاج آخر على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.

وتمكنت مظاهرات كبيرة في الصيف من إسقاط الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.

ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.

ويقولون أيضا إنه يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.

ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.