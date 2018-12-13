الان تتابع عملية أمنية خاصة بحثا عن منفذ “هجوم ستراسبورغ” في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شنت الشرطة الفرنسية مدعومة بوحدات التدخل الخاص عملية أمنية، اليوم الخميس، في حيّ نودورف في مدينة ستراسبورغ، بعد يومين من تنفيذ هجوم إرهابي على سوق الميلاد الشعبي يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن 3 قتلى وأكثر من 10 مصابين.

وبحسب قناة بي.اف.ام استمرت العملية قرابة ساعتين حيث أقدمت الشرطة على اقتحام وتفتيش بعض الشقق في الحيّ وذلك في إطار التحقيق الجاري باعتداء ستراسبورغ الإرهابي الذي ضرب المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت شخصا خامسا على صلة بشريف شيخات منفذ العملية الإرهابية والذي ما زال فارا حتى اللحظة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم أمس أربعة من أقرباء شريف شيخات- والديه وأخويه.