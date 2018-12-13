الان تتابع قرقاش: تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية على الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش،اليوم، إن ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى بينما من المهم أن يكون الحل السياسي في اليمن مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل

وأضاف قرقاش في حديث لسكاي نيوز إن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا، وما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة.

وأكد قرقاش أن الحوثيين أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية وأن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية على الحوثيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .