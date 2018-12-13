ميلانيا ترامب ترفض التعليق على أحكام القضاء في أزمة كوهين

كتبت: سارة سرحان

قالت السيدة الأولى ميلانيا ترامب إنها "لا تركز على الشائعات" حول التكهنات بشأن زواجها من الرئيس دونالد ترامب وسلوكه. وجلست السيدة الأولى مع شون هانيتي على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو أمس الأربعاء، بعد زيارتها لقاعدتين عسكريتين في واشنطن وهامبتون بولاية فرجينيا.

وجاءت المقابلة في نفس اليوم الذي حُكم فيه على المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، بالسجن لثلاث سنوات لسلسلة من الجرائم، بما في ذلك انتهاكات دفع الرشاوى إلى امرأتين مارس معهما دونالد ترامب الجنس خارج إطار الزواج للسكوت عن ذلك خلال حملته الانتخابية عام 2016، وهو موضوع كانت السيدة الأولى رفضت التعليق عليه.

وقالت ميلانيا ترامب خلال مقابلة مع هانيتي: "(وسائل الإعلام) تحب التركيز على القيل والقال، وأود أن يركزوا على المضمون وما نفعله، ليس فقط حول الهراء".

وتابعت: "أفعل ما أعتقد أنه صحيح. أعرف أنني سأتلقى الانتقادات من الجمهور أو من وسائل الإعلام، لكنني سأفعل ما هو صحيح وما أشعر أنه مناسب للبلاد وللشعب".

وقالت ميلانيا ترامب إن الجزء الأصعب من كونها سيدة أولى يتعامل مع "الانتهازيين الذين يستخدمون اسمي أو اسم عائلتي للتقدم بأنفسهم ليكونوا صحفيين وفنانين ومؤلفي الكتب"، مضيفًا أنهم "يكتبون التاريخ وهذا غير صحيح".