كتب- محمد قاسم:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمي، بواقع 98 كنيسة و70 مبنى خدمي.
وأكد رئيس الوزراء في قراره، ضرورة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
كان رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء...
شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بتقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .