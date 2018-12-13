شدّد السفير السعودي لدى اليمن ​محمد آل جابر​، على أنّ "جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن، أثمرت إلى إرغام حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) على الجلوس على الطاولة مع ​الحكومة اليمنية​ في مشاورات ​السويد​، والتوصّل إلى اتفاقات برعاية ​الأمم المتحدة​ تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء ​الحديدة​، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية باليمن: الاتفاقات تنص على انسحاب "الحوثيين" من الحديدة وموانئها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .