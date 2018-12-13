الدفاع التركية: مقتل جندي تركي في مدينة عفرين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل جندي تركي في منطقة عفرين في شمال سوريا، بعد تعرّضه لإطلاق نار من عناصر ​وحدات حماية الشعب الكردية​". وأوضحت في بيان، أنّ "​الجيش التركي​ ردّ بإطلاق النيران الكثيفة ضدّ أهداف وحدات حماية الشعب الكردية". وكانت قد سيطرت ​القوات التركية​ والمسلحون السوريون الّذين تدعمهم ​أنقرة​ على ​مدينة عفرين​ في آذار هذا العام.

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