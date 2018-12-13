سفير السعودية بواشنطن: ملتزمون بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار بلدهم

شدّد سفير ​السعودية​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​خالد بن سلمان​، على أنّ "السعودية ترحّب بالاتفاق الّذي أعلن اليوم في ​السويد​، ونشيد بجهود المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة هامّة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق".

ولفت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الحكومة الشرعية وافقت على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء ​الحديدة​ للأمم المتحدة، وهو ما استمرّت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتمّ اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن واخوانهم في ​التحالف العربي​ لإعادة الشرعية في اليمن".

وبيّن بن سلمان أنّ "السعودية و​الإمارات​ هما أكبر المساهمين في خطة ​الأمم المتحدة​ للإستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأوّل لإغاثة اخواننا في اليمن عبر عدّة مبادرات وسنستمرّ في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن".