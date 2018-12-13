توسك: الاتحاد الأوروبي جدّد العقوبات الإقتصادية على روسيا

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ جدّد العقوبات الإقتصادية على ​روسيا​". وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا للمرّة الأولى في تموز 2014 بعد إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "ام اتش17" فوق أوكرانيا، ما أدّى إلى مقتل 298 شخصًا. والقى الاتحاد الأوروبي بمسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا. وتستهدف العقوبات قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها شركات النفط.

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