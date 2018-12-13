مصادر قضائية لـLBC: القضاء قرر اقفال الفروع بالجامعات التي حصل فيها التزوير

أكدت مصادر قناة "LBC" بأن "​القضاء​ تحرك واتخذ قرارا بتوقيف رئيس جامعة "AUCE" والعميد وموظفين وأساتذة لأربعة اشهر وتم توقيف شقيق مدير عام ​التعليم العالي​ أحمد الجمال وأولاد شقيقه ولا زال احدهم موقوفا لليوم و​وزارة التربية​ لم تحرك ساكنا واكتفت بتشكيل لجنة سمحت للجامعات بمتابعة التسجيل ".

وأوضحت المصادر أن "القضاء قرر اقفال الفروع ب​الجامعات​ التي حصل فيها التزوير، وقد تم اقفال 3 فروع".