مصادر قضائية لـLBC: القضاء قرر اقفال الفروع بالجامعات التي حصل فيها التزوير

أكدت مصادر قناة "LBC" بأن "القضاء تحرك واتخذ قرارا بتوقيف رئيس جامعة "AUCE" والعميد وموظفين وأساتذة لأربعة اشهر وتم توقيف شقيق مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال وأولاد شقيقه ولا زال احدهم موقوفا لليوم ووزارة التربية لم تحرك ساكنا واكتفت بتشكيل لجنة سمحت للجامعات بمتابعة التسجيل ".
وأوضحت المصادر أن "القضاء قرر اقفال الفروع بالجامعات التي حصل فيها التزوير، وقد تم اقفال 3 فروع".
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