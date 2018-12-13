‏باسيل إلتقى وفدا من مركز "راند" وبحث معه الأوضاع الإقليمية

بحث وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مع وفد من مجلس المستشارين للمركز الاميركي للشرق الاوسط لل​سياسة​ العامة المعروف بمركز "راند" الأوضاع الإقليمية من ​العراق​ الى ​سوريا​ و​فلسطين​ كما شملت واقع و تحديات ملف ​النزوح السوري​ وخطورته على ​لبنان​ ونسيجه الاجتماعي ،وشدد‏باسيل على أن الحل الوحيد المستدام هو في العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للنازحين السوريين إلى بلادهم

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