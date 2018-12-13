الفرزلي: لا أحد يريد كسر الحريري ومبادرة الرئاسة لن تسقط لأن من بعدها لا مبادرات

شدّد نائب رئيس مجلس النواب النائب ​إيلي الفرزلي​، على أنّ "مبادرة ​رئاسة الجمهورية​ في الملف الحكومي لن تسقط، لأنّ من بعدها لن يكون هناك مبادرات. المسألة مسألة وقت واختمار الفكرة واستمرار الاتصالات".

وسأل في تصريح تلفزيوني "لماذا يُنتظر أن يكون موقف "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" مختلفًا عن الموقف الّذي يعلنون عنه؟ هل المطلوب منهم القول إنّنا غير موجودين ولا نريد أن نتمثّل في الحكومة؟". ولفت إلى أنّ "بعد لقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بهم كمجموعة، كي لا نقول ككتلة إرضاء لوجهة نظر أُخرى، لم يعد هناك مجال لعدم اللقاء معهم كلقاء أو مجموعة".

وأكّد الفرزلي أنّ "لا أحد يريد كسر رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ إطلاقًا. هذا كلام مضرّ ولا يحقّق الغاية في تأمين مصالح البلاد العليا"، منوّهًا إلى أنّ "أفق الحل فُتح بعد مشاورات ​قصر بعبدا​ الأخيرة".