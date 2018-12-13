مصادر OTV: إمكانية التوصل إلى حل قائمة رغم تمسك الجميع بمواقفهم

لفتت مصادر مطلعة للـ OTV إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سيعود إلى ​لبنان​ السبت كحد أقصى"، مشيرة إلى "إمكانية القيام بزيارة مباشرة له إلى ​قصر بعبدا​ حيث أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مصمم وراغب بالوصول إلى حل لأن الوضع لم يعد".

وأوضحت المصادر أن "عون شرح لكل من التقاهم المخاطر المحدقة"، مشيرة إلى أن "إمكانية التوصل إلى حل قائمة رغم تمسك الجميع بمواقفهم".

وأكدت إلى أن "كل الأفكار لا تزال مطروحة وقيد البحث، لكن المشكلة ليست في الأرقام بل في تمثيل نواب اللقاء التشاوري".